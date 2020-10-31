Kuyucak Çobanisa Mahallesi futbol sahasına kavuşuyor

Aydın'ın Kuyucak İlçesi Çobanisa Mahallesi'nde, sentetik çimli futbol sahası yapım çalışmaları başladı.

Aydın'ın Kuyucak İlçesi Çobanisa Mahallesi'nde, sentetik çimli futbol sahası yapım çalışmaları başladı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ertürk, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, Çobanisa Mahallemizde sentetik çimli futbol sahası yapımı çalışmalarımız başlamıştır. Çalışmalar kapsamında, saha alanı sentetik çim ile kaplanarak çevresine tel örgü çekilecektir. Çevresinde koşu parkuru ve giyinme odaları bulunacaktır. Bakanımıza ve destekleri için milletvekillerimize teşekkür ederiz. Çobanisa futbol sahası şimdiden vatandaşlarımıza ve tüm sporseverlere hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı