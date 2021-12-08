Kuyruksuz dünyaya gelen buzağı görenleri şaşırttı - Haberler
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Kuyruksuz dünyaya gelen buzağı görenleri şaşırttı

Kuyruksuz dünyaya gelen buzağı görenleri şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Serkan Demir'in 'Maviş' adlı ineğinden kuyruğu olmayan bir buzağı dünyaya geldi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Serkan Demir'in 'Maviş' adlı ineğinden kuyruğu olmayan bir buzağı dünyaya geldi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Serkan Demir adlı vatandaşın Simental cinsi 'Maviş' adlı ineğinden kuyruğu olmayan bir buzağı doğdu. Bir ay önce doğan yavrunun kuyruğunun olmamasının kendisini şaşırttığını ifade eden Demir, hayvanın sağlığında herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. İşletmesinde bulunan Simental ırkı bir ineğinin yaklaşık bir ay önce doğum yaptığını kaydeden Demir, "Doğumdan sonra şaşkınlıkla karşılaştım. Buzağım kuyruksuz doğmuştu. Buzağının kuyruksuz olması beni çok şaşırttı fakat bunun sağlında herhangi bir etkisi olmuyormuş. Sağlığı gayet iyi durumda. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Çok şaşırdık, Allah'ın takdiri" dedi.

(Sezai Akın-İHA)

Kuyruksuz dünyaya gelen buzağı görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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