Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı

23.03.2021 08:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 08:44

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünü yağışlı olacak. İstanbul'da gün boyu yağışlı hava beklenirken, şiddetli rüzgara karşı da uyarı yapıldı. Öte yandan 35 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, 31 il için de sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Yetkililer yaptıkları açıklamalarda vatandaşların önlemlerini alıp dikkatli olmasını istedi.

35 İL İÇİN TURUNCU, 31 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Adana, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Kayseri, Mardin, Siirt, Sivas, Trabzon, Karaman, Şırnak, Ardahan, Osmaniye, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Niğde, Rize, Tunceli, Van, Bayburt, Batman ve Iğdır için turuncu kodlu uyarı verildi.

Öte yandan; Antalya, Aydın, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Mersin, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Karabük, Amasya, Balıkesir, Bolu, Çorum, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce için de sarı kodlu uyarı verildi.

Kuvvetli sağanak yapış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı

YAĞIŞLAR İSTANBUL'DA GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın gün boyunca etkili olması bekleniyor. Öte yandan yağışlı havanın hafta boyunca süreceği öngörülürken, perşembe günü de karla karışık yağmur yağacak.

Kuvvetli sağanak yapış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı
Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı
- Melih Yılmaz
Melih Yılmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Türkan Şoray Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 35 il için turuncu, 31 il için sarı kodlu uyarı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 08:44:07. #1.14#
title