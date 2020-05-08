Kuveyt'teki 280 Türk işçi, Türkiye'ye getirildi (2)

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLERKuveyt'ten Sivas'a getirilen işçiler karayolu ile Tokat'a ulaştı.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Kuveyt'ten Sivas'a getirilen işçiler karayolu ile Tokat'a ulaştı. Kalacakları Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın KYK yurtlarına getirilen işçiler, bayraklarla karşılandı. İşçiler sağlık taramasının tamamlanmasının ardından, odalarına yerleştirildi. İşçiler, ülkeye döndükleri için mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: DHA