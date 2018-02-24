Kuveyt'te 1 Yıldır Kayıp Olan Filipinli Hizmetçinin Cesedi, Derin Dondurucuda Bulundu
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Kuveyt'te 1 Yıldır Kayıp Olan Filipinli Hizmetçinin Cesedi, Derin Dondurucuda Bulundu

Kuveyt'te bir yıl önce kaybolan Filipinli hizmetçi kadının cesedi, derin dondurucuda bulundu. Patronu ve eşi tarafından işkenceyle öldürülmüş.

Kuveyt'te öldürülen ve 1 yıldır aranan Filipinli işçi Joanna Demafelis'in cesedi dondurucuda bulundu. Cinayete karıştığından şüphelenilen işvereni ve karısı Lübnan'da gözaltına alındı.

FİLİPİNLER'DE HİZMETÇİLİK YAPIYORDU KAYBOLDU

Kuveyt'te hizmetçi olarak çalışan Filipinli Joanna Demafelis için geçen yıl kayıp başvurusu yapıldı.

1 YIL SONRA CESEDİ DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI

29 yaşındaki kadının cesedi, bir yılı aşkın bir süre sonunda çalıştığı dairede bulundu. İşkence yapılarak öldürülen Demafelis'in cesedi katili tarafından derin dondurucuya konulmuştu.

CİNAYETİ İŞLEYEN ADAM VE KARISI LÜBNAN'DA TUTUKLANDI

Polis, Demafelis'in işvereni Nadir Essam Assaf'ı Lübnan'da tutukladı. Aynı zamanda Lübnan vatandaşı olan Assaf'ın karısı Mena da cinayet şüphelileri arasında.

HER YIL BİNLERCE İNSAN ÇALIŞMAK İÇİN GİDİYOR

Güney Asya ülkesi Filipinler'den her yıl yüz binlerce insan Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere çalışmaya geliyor.

FİLİPİNLİLER'İN KUVEYT'TE ÇALIŞMASI YASAKLANDI

Cinayetin ortaya çıkmasıyla Manila yönetimi vatandaşlarının Kuveyt'te çalışmasını yasakladı. Filipinler, Kuveyt'ten cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor.

İLİŞKİLERİN NORMALLEŞEBİLECEĞİ AÇIKLANDI

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Filipinler ve Kuveyt arasında müzakerelerin sürdüğünü, Filipinli işçilerin haklarının korunması ve ikili anlaşmaya varıldığında ilişkilerin normalleşebileceğini açıklamıştı.

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YORUMLAR (2)

  • HAKAN:
    iste araplarin durumu hepsi benciller suan bende arap ulkesindeyim kendi gordugumden cok iyi biliyorum ve inanin bana hic birsey olmuyacak sadece para cezasina carptirilacak kan parasi buralarda adet boyle
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    ÇAKIR BEY: Katiller Lübnanlı, Kuveytli değil
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