Kuveyt'te 1 Yıldır Kayıp Olan Filipinli Hizmetçinin Cesedi, Derin Dondurucuda Bulundu
Kuveyt'te bir yıl önce kaybolan Filipinli hizmetçi kadının cesedi, derin dondurucuda bulundu. Patronu ve eşi tarafından işkenceyle öldürülmüş.
Kuveyt'te öldürülen ve 1 yıldır aranan Filipinli işçi Joanna Demafelis'in cesedi dondurucuda bulundu. Cinayete karıştığından şüphelenilen işvereni ve karısı Lübnan'da gözaltına alındı.
FİLİPİNLER'DE HİZMETÇİLİK YAPIYORDU KAYBOLDU
Kuveyt'te hizmetçi olarak çalışan Filipinli Joanna Demafelis için geçen yıl kayıp başvurusu yapıldı.
1 YIL SONRA CESEDİ DERİN DONDURUCUDAN ÇIKTI
29 yaşındaki kadının cesedi, bir yılı aşkın bir süre sonunda çalıştığı dairede bulundu. İşkence yapılarak öldürülen Demafelis'in cesedi katili tarafından derin dondurucuya konulmuştu.
CİNAYETİ İŞLEYEN ADAM VE KARISI LÜBNAN'DA TUTUKLANDI
Polis, Demafelis'in işvereni Nadir Essam Assaf'ı Lübnan'da tutukladı. Aynı zamanda Lübnan vatandaşı olan Assaf'ın karısı Mena da cinayet şüphelileri arasında.
HER YIL BİNLERCE İNSAN ÇALIŞMAK İÇİN GİDİYOR
Güney Asya ülkesi Filipinler'den her yıl yüz binlerce insan Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere çalışmaya geliyor.
FİLİPİNLİLER'İN KUVEYT'TE ÇALIŞMASI YASAKLANDI
Cinayetin ortaya çıkmasıyla Manila yönetimi vatandaşlarının Kuveyt'te çalışmasını yasakladı. Filipinler, Kuveyt'ten cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor.
İLİŞKİLERİN NORMALLEŞEBİLECEĞİ AÇIKLANDI
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Filipinler ve Kuveyt arasında müzakerelerin sürdüğünü, Filipinli işçilerin haklarının korunması ve ikili anlaşmaya varıldığında ilişkilerin normalleşebileceğini açıklamıştı.
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iste araplarin durumu hepsi benciller suan bende arap ulkesindeyim kendi gordugumden cok iyi biliyorum ve inanin bana hic birsey olmuyacak sadece para cezasina carptirilacak kan parasi buralarda adet boyleCevap Yaz 10 Yayından KaldırÇAKIR BEY: Katiller Lübnanlı, Kuveytli değil3 1 Yayından Kaldır