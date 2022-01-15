Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Al-Mohammad ve eşi Edirne'nin yöresel lezzetlerini tattı

Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohammad Al-Mohammad ve eşi Heba Almatrook, Edirne'nin coğrafi işaretli lezzetleri tava ciğer ve badem ezmesini tadarak çok beğendi.

İSTANBUL (AA) - Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohammad Al-Mohammad ve eşi Heba Almatrook, Edirne'nin coğrafi işaretli lezzetleri tava ciğer ve badem ezmesini tadarak çok beğendi.

Eşiyle Edirne'ye gelen Başkonsolos Al-Mohammad, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Ardından kentin geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı yakalayan çift, tava ciğer ve badem ezmesine "tam not" verdi.

Başkonsolos Al-Mohammad, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin tarihi yapısını koruyan güzel bir şehir olduğunu söyledi.

Kenti hayranlıkla gezdiklerini anlatan Al-Mohammad, " Edirne'de ilk olarak Selimiye Camisi ve müzeleri gezdik. Selimiye ve Mimar Sinan ile ilgili kitaplar okumuştuk bugün de görmüş olduk. Olağanüstü güzellikte bir yapı, gezmekten büyük keyif aldık. Daha sonra ünlü tava ciğerini tattık. Çok lezzetliydi, burada olmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kulandı.

Başkonsolosun eşi Heba Almatrook ise Edirne'nin güzel bir şehir olduğunu, ziyaretleri boyunca Edirnelilerin misafirperverliğini en iyi şekilde hissettiklerini dile getirdi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç, Al-Mohammad ve eşi Almatrook'a Edirne kırmızısı şalı ve aynalı süpürge hediye etti.