Kuveyt emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah neden vefat etti?

91 yaşındaki Kuveyt emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti? Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah neden vefat etti? Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kaç çocuğu var? Şeyh Sabah zamanında yapılan değişikler

El-Sabah ailesinin başı olan ve 29 Ocak 2006 tarihinde Milli Meclisi'nin onayıyla başa geçen Sabah El-Ahmed El- Cabir Es Sabah hayatını kaybetti. Şeyh Sabah neden vefat etti?

SABAH EL-AHMED EL-CABİR ES SABAH KİMDİR?

Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah 16 Haziran 1929 doğumludur. Kuveyt emiridir ve 29 Ocak 2006 tarihinde Milli Meclisi'nin onayıyla başa geçti. Şeyh Sabah eski Kuveyt Emirlerinden Şeyh Ahmed el-Cabir el-Sabah'ın dördüncü oğludur ve şu anda El-Sabah ailesinin başıdır. 1930 yıllarında ilkokulu El-Mubarekiyye Ana Okulu'nda okudu ve sonradan tahsilini özel öğretmenlerin yardımlarıyla bitirdi. 1954 ve 1955 yılları arası Merkezi Belediye Konseyi Komitesi'nde üye olarak görev yaptı. 1955 yılında Sosyal İsleri ve Çalışma Otoritesi başkanı, 1956 yılında da Ülke İşleri Yüksek Konseyi üyesi oldu. 9 Eylül 1956 ve 17 Ocak 1962 tarihleri arası Basın ve Yayın Otoritesi Başkanı olarak görev yaptı. Şeyh Abdullah Salim Al-Sabah zamanında bağımsızlık sonrası 17 Ocak 1962'de başa geçen ilk kabinede Enformasyon Bakanı olarak görev yaptı.

Şeyh Sabah kendisini Temmuz 2003'te Şeyh Saad Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah'ın yerine başbakan olarak atayan önceki Emir Cabir Al-Ahmet Al-Cabir Al-Sabah'ın üvey kardeşidir. Daha önce 1963-2003 arası 40 yıl sureyle Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı ve dünyanın en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanları'ndan biridir.

13 Temmuz 2003 - 29 Ocak 2006 tarihleri arasında Kuveyt Başbakanı olarak görev yaptı.

ŞEYH SABAH KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1990 senesinde Irak Savaşı öncesi eşi Şeyha Fitooh'u kaybetti. İki oğlu ve bir kızı vardır. İlk oğlu Şeyh Nasir Kraliyet Sarayının (Divan Emiri) bakanıdır ve dünyanın en büyük İslami Sanat Koleksiyonunun (Al-Sabah Koleksiyonunun) sahibidir. İkinci oğlu Şeyh HamiD iş adamıdır ve Burgan Bank, Gulf Insurance ve Marina Mall gibi Kuveyt'teki en büyük holdinglerin başındadır. Kızı Şeyha Salwa Temmuz 2002 tarihinde göğüs kanseri nedeniyle hayatini kaybetti. Şeyh Sabah kızına olan düşkünlüğü dolayıyla sarayına "Salwa Sarayı" (Dar Salwa) adını verdi. Oğlu Şeyh Ahmet gençken 1969 yılında trafik kazası nedeniyle öldü.

ŞEYH SABAH ZAMANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLER

Kadınların oy hakki verildi (Kuveyt kabinesinde su anda üç bayan bakan bulunmaktadır).

Kamu toplantılarını yasaklayan kanunun iptali.

Özel gazete ve televizyonların ruhsat almalarının kolaylaştırılması .

El-Sabah ailesinin aylıklarının 8 milyon Kuveyt Dinarından (25 milyon USD) 50 milyon Kuveyt Dinarına (171 milyon USD) çıkarılması.

Arap dünyasında Kuveyt'e en özgür basına sahip olması için getirilen yeni medya kanunu.

ŞEYH SABAH NEDEN VEFAT ETTİ?

Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise 29 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Ölüm sebebine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Kaynak: Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?