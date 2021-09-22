Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri kabri başında anıldı - Haberler
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Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri kabri başında anıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynayan Osman Çaneri, kabri başında anıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynayan Osman Çaneri, kabri başında anıldı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz tarafından Osman Çaneri büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Osman Çaneri'nin torunlarına Kaymakam Mustafa Gürdal ve Başkan Öz tarafından plaket takdim edilmesiyle devam etti. Törende duygularını paylaşan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Kurtuluş mücadelemizin örnek şahsiyetlerinden Osman Çaneri'yi saygı ve minnetle anarken, Çan'ımızın kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutluyorum. Çan'ımızın kahramanı Osman Çaneri'yi anmaktan ve anılarını yaşatmaktan iftihar duyuyoruz" dedi.

Daha sonra Fabrika Mezarlığında bulunan Osman Çaneri'nin kabri başında dualar edildi. Çarşı Camii'nde kurtuluş şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu ve halka pilav ikram edildi. - ÇANAKKALE

Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri kabri başında anıldı

Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri kabri başında anıldı

Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri kabri başında anıldı

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Haber: Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri kabri başında anıldı - Haberler
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