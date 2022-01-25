81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projeleriyle 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane oluşturulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için 2021 yılı Ekim ayı sonunda başlatılan ve 31 Aralık 2021'de tamamlanan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında 16 bin 361 yeni kütüphane yapıldı. Bakanlık daha sonra ise okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projelerini birleştirerek 2022 yılı Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje, 25 günde tamamlandı. Böylece, 81 ildeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırılmış oldu.