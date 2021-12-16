Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Ladik İlçesindeki Okullarda Kütüphane Açılışı Yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ve Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı Ladik ilçesinde 80. Yıl Ortaokulu ve Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldiler. Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında donatımı meslek liselerimiz tarafından yapılan okul kütüphanelerinin açılışını yaptılar.

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