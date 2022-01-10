Kutup yıldızı hangi yönü gösterir? Kuzey Yıldızı gökyüzünde nerededir? Şimal hangi yöndür, yıldızı hangi yıldızdır?
Kuzey Yıldızı gökyüzündeki en parlak yıldız değildir, ancak şehrin ışıkları yoğunken bile fark edilmesi genellikle çok kolaydır.Kuzey Yıldızı, Küçükayı takımyıldızında bulunan Polaris'tir. Doğrudan Dünya'nın kuzey gök kutbuna oturmaz, ancak çok yakındır. Kuzey yarımkürede, Polaris'i referans olarak Küçük Ayı kullanarak tanımlamak kolaydır. Kuzey Yıldızı gökyüzünde nerededir? Şimal yıldızı hangi yıldızdır? sorularının yanıtı merak ediliyor.
Kutup yıldızı hangi yönü gösterir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuzey Yarımküre'deyseniz, gerçek kuzey (veya manyetik kuzeyin aksine coğrafi kuzey) yönünde bulunduğundan, kendinizi yönlendirmenize ve yolunuzu bulmanıza yardımcı olan kutup yıldızı, kuzey yıldızı veya Şimal yıldızı olarak da bilinir.
KUTUP YILDIZI HANGİ YÖNÜ GÖSTERİR?
Kuzey Yıldızı olarak bilinen Polaris, gezegenimizin dönme ekseni boyunca, aşağı yukarı doğrudan Dünya'nın kuzey kutbunun üzerinde yer alır. Bu, gezegenin içinden kuzey ve güney kutuplarından dışarı uzanan hayali çizgidir. Dünya, bir topaç gibi bu çizginin etrafında döner. Buna göre, kutup yıldızına baktığınızda kuzey yönünü görebilirsiniz.
KUZEY YILDIZI'NI NASIL BULURUZ?
Açık bir gecede Polaris'i yani kutup yıldızını bulmak kolaydır. Sadece Büyük Ayıyı bul. Ayının "kupası"nın ucundaki iki yıldız, Küçük Ayı'nın sapının ucu olan Polaris'e veya Küçükayı takımyıldızındaki küçük ayının kuyruğuna giden yolu gösterir.
Büyük ayının bardağının ucundaki iki "işaretçi yıldızı" kullanarak Polaris'i bulun. Küçük Ayı'nın (Küçükayı takımyıldızı) kuyruğu olan Polaris'i işaret ederler.
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