Kutup yıldızı hangi yönü gösterir? Kuzey Yıldızı gökyüzünde nerededir? Şimal hangi yöndür, yıldızı hangi yıldızdır?

Kutup yıldızı hangi yönü gösterir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuzey Yarımküre'deyseniz, gerçek kuzey (veya manyetik kuzeyin aksine coğrafi kuzey) yönünde bulunduğundan, kendinizi yönlendirmenize ve yolunuzu bulmanıza yardımcı olan kutup yıldızı, kuzey yıldızı veya Şimal yıldızı olarak da bilinir.

KUTUP YILDIZI HANGİ YÖNÜ GÖSTERİR?

Kuzey Yıldızı olarak bilinen Polaris, gezegenimizin dönme ekseni boyunca, aşağı yukarı doğrudan Dünya'nın kuzey kutbunun üzerinde yer alır. Bu, gezegenin içinden kuzey ve güney kutuplarından dışarı uzanan hayali çizgidir. Dünya, bir topaç gibi bu çizginin etrafında döner. Buna göre, kutup yıldızına baktığınızda kuzey yönünü görebilirsiniz.

KUZEY YILDIZI'NI NASIL BULURUZ?

Açık bir gecede Polaris'i yani kutup yıldızını bulmak kolaydır. Sadece Büyük Ayıyı bul. Ayının "kupası"nın ucundaki iki yıldız, Küçük Ayı'nın sapının ucu olan Polaris'e veya Küçükayı takımyıldızındaki küçük ayının kuyruğuna giden yolu gösterir.

Büyük ayının bardağının ucundaki iki "işaretçi yıldızı" kullanarak Polaris'i bulun. Küçük Ayı'nın (Küçükayı takımyıldızı) kuyruğu olan Polaris'i işaret ederler.

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