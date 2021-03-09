Kutsal Damacana filmi konusu nedir? Kutsal Damacana ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kutsal Damacana oyuncuları!

Kutsal Damacana filmi bugün Star TV'de ekranlara gelecek. İzleyiciler tarafından Kutsal Damacana filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kutsal Damacana konusu nedir, nerede çekildi, oyuncuları kimler, yapım yılı kaç, yönetmeni kim? Detaylar haberimizde.

İzleyenleri ekrana bağlayan Kutsal Damacana filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kutsal Damacana filmini izleyecek olanların merak ettiği Kutsal Damacana konusu nedir, Kutsal Damacana oyuncuları kimler ve Kutsal Damacana özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUTSAL DAMACANA FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kutsal Damacana filmi bugün saat 22:30 'da Star TV ekranlarına gelecek.

KUTSAL DAMACANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını gemilerde tayfalık yapıp geçiren Fikret, artık İstanbul'a demirleyip yerleşik bir yaşam seçer. Hayatı kendisinden öğrenen ve bir dediğini iki etmeyen saf arkadaşı Asım'la bir gün karşılarına çıkacak olan o büyük fırsatı umut ederek yuvarlanıp giderler. Yaşadığı semtteki kilisesinin papazı Artin'in Vatikan'a gitmesini fırsat bilen ve kilisenin nimetlerini kendi tezgâhına uydurup geçinmeye devam eden Fikret ve can yoldaşı Asım'ın karşısına bir gün gerçekten hiç beklenmedik bir iş gelir. Ne Fikret'i kilisenin papazı sanıp başlarına gelen sihirli bir olayın çözümü için bu sahte papazdan çare uman aile kendi başlarına geleceklerden, ne de sahte papaz Fikret karşısına çıkacak olan büyük sürprizden haberdardır.

Daha sonra filmin devamı niteliğindeki Kutsal Damacana 2 çekildi.

KUTSAL DAMACANA OYUNCU KADROSU

Şafak Sezer-Fikret

Ersin Korkut-Asım

Eyşan Özhim-Deniz

Büşra Pekin-Selen

Berivan Karaman-Aydagül

Yıldırım Memişoğlu-Papaz Artin

Settar Tanrıöğen-Üfürükçü Hoca

Erdal Tosun-Erdal

Şahin Irmak-Doktor

Hüseyin Elmalıpınar-Kabadayı

Enis Temizel-Lucifer