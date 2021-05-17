KUTO Başkanı Serdar Akdoğan; "Üyelerimizin finansal sorunlarına çözüm bulunmalı"
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KUTO Başkanı Serdar Akdoğan; "Üyelerimizin finansal sorunlarına çözüm bulunmalı"

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan; 'Üyelerimizin finansal sorunlarına çözüm bulunmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme genelgesi ile ay sonuna kadar uzatılan yasakların, zaten dibe vurmuş olan pek çok sektörü artık içinden çıkılmaz derecede zor durumda bıraktığını söyledi ve "üyelerimizin...

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme genelgesi ile ay sonuna kadar uzatılan yasakların, zaten dibe vurmuş olan pek çok sektörü artık içinden çıkılmaz derecede zor durumda bıraktığını söyledi ve "üyelerimizin artık dayanacak gücü kalmadı, finansal sorunlarına acilen çözüm bulunmalı" dedi.

Başkan Akdoğan, pek çok sektördeki üyelerinin artık dayanma gücü kalmadığını ifade ederek, "Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde sağlığımız tabii ki önceliğimiz, ancak devam eden ticari maliyetler var. İşletmeler kapalı kaldığı sürece pek çok destek ve öteleme hayata geçmiş olsa da yeterli değil. Aylardır kapalı olan ve hiçbir ticari gelir elde edemeyen üyelerimizin taleplerini, tüm bu süreçte üst kuruluşumuz TOBB aracılığıyla, Bakanlarla, ilgili kurumlarla katıldığımız tüm toplantılarda yazılı ve sözlü olarak dile getirdik ve getirmeye devam ediyoruz.17 Günlük tam kapanmadan önce bizlerden giden talepler doğrultusunda çeklerle ilgili düzenlemeler yapıldı, vergilerle ilgili ötelemeler oldu ama ay sonuna kadar devam edecek kapanmayla birlikte, kapılarını açamayan üyelerimizin borçları birleşerek altından kalkılamayacak bir hal alacak. Turizm sezonunda da belirsizlik sürüyor. Kaybedilen zamanı telafi etmek çok zor. En kısa sürede faizsiz kredi ötelemeleri, vergi-SGK pirim borçlarının silinmesi, üyelerimize nefes aldıracak karşılıksız nakdi desteklerin hayata geçmesi çok önemli. En önemlisi de kapalı olan işletmelerin tedbirlere uyarak kapılarını bir an önce açması gerekiyor. Aksi halde bu zorlu süreçte ayakta kalmak çok zor. Şu an imalat ve teknoloji sektörlerinin yararlandığı KOSGEB'in 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi desteğinden, kapılarını hiç açmayan diğer sektörler de yararlanmalı, bu konuda koşulların değerlendirilerek en kısa sürede çalışma yapılacağını umuyorum" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasının devamında, "KUTO olarak Türkiye'deki tüm Oda-Borsalarla birlikte Kanun kapsamındaki görevlerimizin yanı sıra, üyelerimizin Ankara'daki sesi olmaya, sorunlarını-taleplerini ilgili mercilere ileterek çözüm noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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