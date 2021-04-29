KUTO Başkanı Serdar Akdoğan'dan destek çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan'dan destek çağrısı

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan'dan destek çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tam kapanma tedbirleriyle ilgili olarak, alınan tedbirlerin doğru olduğunu ama üyelerine gerekli desteğin sağlaması gerektiğini ifade etti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tam kapanma tedbirleriyle ilgili olarak, alınan tedbirlerin doğru olduğunu ama üyelerine gerekli desteğin sağlaması gerektiğini ifade etti.

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan açıklamasında, "Bugüne kadar üyelerimizin sesi olmaya, sorunlarını üst kuruluşumuz TOBB aracılığı ile Ankara'ya iletmeye devam ettik. Bizlerden giden talepler doğrultusunda pek çok tedbir ve destek hayata geçti ama ne yazık ki yeterli değil. Önümüzde 17 günlük tam kapanma süreci var. Zaten zor durumda olan üyelerimiz çok daha zor durumun içine giriyor. Sağlığımız için tedbirler alınmalı ama bununla birlikte destekler de arttırılmalı, hibe ve kira destekleri yeniden ele alınmalı, KDV, SGK, kredi ve diğer resmi ödemeler faizsiz olarak ertelenmelidir. Özellikle turizm bölgelerinde kayıp geçen 2020 sezonundan sonra 2021 sezonumuzun da akıbeti şu an tam belli değil. Alınan tam kapanma tedbirlerine uyarak, kapanma sonrası güzel bir turizm sezonuna başlamayı ve bu süreçte üyelerimize nefes aldıracak desteklerin hayata geçmesini umuyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu
İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu
FETÖ duruşmasına katılan tanık: 'Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler'
FETÖ duruşmasına katılan tanık: "Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Ebru Gündeş Aleyna Tilki
Spor Muslera Bülent Uygun Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KUTO Başkanı Serdar Akdoğan'dan destek çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:41:45. #1.14#

title