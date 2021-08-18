Kutluhallar köyünde 9 yıllık aşure geleneği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyündeki 9. Geleneksel aşure etkinliğinde yaklaşık 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyündeki 9. Geleneksel aşure etkinliğinde yaklaşık 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Köy İmamı İsmail Kocabıyık tarafından pişirilen aşurenin köy halkı ve misafirlere ikram edildiğini söyleyen Köy Muhtarı Osman Gündüz, " Köy halkının birlik beraberlik içerisinde birbiriyle kaynaşmalarına katkı sağlamak amacıyla 9 yıldan bu yana geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure etkinliği için köy halkı para ve aşure malzemesi yardımında bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte aşureyi pişiren Köy İmamı İsmail Kocabıyık'tan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Aşure etkinliğine köylülerin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Şen, İbrahim Kılıç, bazı protokol üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı