Kütahyalı Yasemin, kentin ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü oldu

KÜTAHYA'da oturan Yasemin Dalkıran (35), otomobil ehliyetinin ardından otobüs, kamyon, yolcu ve yük nakli ile psikoteknik belgelerini de alarak 577 bin nüfuslu kentin ilk ve tek halk otobüsü şoförü olarak işe başladı. En büyük hayalinin şehirlerarası otobüs şoförlüğü olduğunu ifade eden Dalkıran, "Çocukluğumdan beri bir şoförlük hayalim vardı. Otomobil ehliyetiyle yetinmedim, gerekli tüm belge ve ehliyetleri aldım. Şu anda beni otobüste görenler gelip tebrik ediyor, destek görüyorum" dedi.

Kütahyalı Yasemin Dalkıran, çocukluk hayali olan şoförlük için 2010'da otomobil ehliyeti aldı. Sonraki 4 yılda otobüs ve kamyon ehliyetleri alan Dalkıran yolcu ve yük nakli ile psikoteknik belgelerini de aldı. Geçen hafta halk otobüsü şoförlüğü için açılan ilana başvuruda bulunan Dalkıran, 577 bin nüfuslu kentin ilk ve tek kadın halk otobüs şoförü olarak işe başladı.