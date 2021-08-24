Kütahya, Zafer Bayramı'na hazır
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Kütahya, Zafer Bayramı'na hazır

Kütahya, Zafer Bayramı'na hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kurtuluşun şehri Kütahya, Büyük Zafer'in 99. yılına hazır.Vali Vekili Mustafa Güney, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından biri olan Altıntaş ilçesindeki tören alanlarında incelemelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kurtuluşun şehri Kütahya, Büyük Zafer'in 99. yılına hazır.

Vali Vekili Mustafa Güney, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından biri olan Altıntaş ilçesindeki tören alanlarında incelemelerde bulundu.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yüzbaşı Şekip Efendi'nin Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki şehitliğinde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyerek bilgi alan Vali Vekili Güney, şehitliği yenilenen haliyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kütahya, Zafer Bayramı'na hazır
Kütahya, Zafer Bayramı'na hazır
Kütahya, Zafer Bayramı'na hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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