Kütahya yangın ekipleri yurdun dört bir yanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya yangın ekipleri yurdun dört bir yanında

Kütahya yangın ekipleri yurdun dört bir yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarının etkili olduğu Muğla, Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Uşak, Denizli (Tavas) ve Isparta (Sütçüler) bölgelerine destek ekip gönderildiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarının etkili olduğu Muğla, Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Uşak, Denizli (Tavas) ve Isparta (Sütçüler) bölgelerine destek ekip gönderildiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz tarihinden itibaren devam eden yangınlara müdahale etmek üzere yangının ilk gününden itibaren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4'ü teknik eleman olmak üzere 131 personel destek kuvvet olarak gönderildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 24 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer ve 1 treyler bulundukları yerlerde yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberlerinin çok üzücü olduğunu ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak tüm Bölge Müdürlükleri gibi aralıksız destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Keskin; " Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangınlar istiyoruz ki en kısa zamanda son bulsun. Bizim ekiplerimiz de yangınların başladığı tarihten itibaren dönüşümlü olarak yangında görev alıyorlar. Birlik beraberlik zamanındayız, elimizden geleni yapıyor, ormanlarımızı korumak için cansiperane çalışıyoruz. Sahadaki tüm arkadaşlarımız gerektiğinde vatandaşlarımız, orada alevler ve dumanla boğuşuyorlar. Yangınla mücadele eden herkese kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında verdikleri mücadele esnasında hayatını kaybeden orman yangını şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya yangın ekipleri yurdun dört bir yanında
Kütahya yangın ekipleri yurdun dört bir yanında
Kütahya yangın ekipleri yurdun dört bir yanında
Kütahya yangın ekipleri yurdun dört bir yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mehmet Şimşek Meral Akşener Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Burcu Biricik Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Merve Çoban Abdullah Avcı Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya yangın ekipleri yurdun dört bir yanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:48:35. #1.15#

title