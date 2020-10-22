Kütahya Genç İHH'dan ihtiyaç sahibi engellilere akülü sandalye desteği
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Kütahya Genç İHH'dan ihtiyaç sahibi engellilere akülü sandalye desteği

22.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:33
Kütahya Genç İHH'dan ihtiyaç sahibi engellilere akülü sandalye desteği

Kütahya'da hayırseverlerin destekleriyle satın alınan 2 akülü sandalye ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

Kütahya'da hayırseverlerin destekleriyle satın alınan 2 akülü sandalye ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Genç İHH birimince temin edilen akülü sandalyeler, ihtiyaç sahibi bedensel engelli Abdurrahman Akkuş ve Tolga Alyörük'e verildi.

Genç İHH birim başkanı Fuat Yaymacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Genç İHH olarak ihtiyaç sahiplerine ev ziyaretlerinde bulunduklarını ve onlara hayırseverlerin destekleriyle yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Yaymacı, şunları kaydetti:

"Genç İHH birimi olarak gönüllülerimizle birlikte birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de daha önce tespitini yaptığımız ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etmek. Gittiğimiz evlerde, ev halkına bizden bir isteklerinin olup olmadığını soruyoruz. Bedensel engelli Abdurrahman amcamız ile Tolga kardeşimiz bizden akülü sandalye talebinde bulundu. Biz de hayırseverlerimizin desteğiyle 12 bin liraya almış olduğumuz sandalyeleri kendilerine teslim ettik."

Sandalyelerini teslim alan engelliler ve yakınları ise memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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