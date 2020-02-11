Kütahya DPÜ'de iki farklı renk ölçüm cihazı geliştirildi

11.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:36

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ FOTAM) tarafından yürütülen "TÜBİTAK TEYDEB 1505 Projesi" kapsamında geliştirilen iki farklı renk ölçüm cihazı, projenin paydaşlarından kablo üretim şirketine teslim edildi.

Üniversitenin internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, DPÜ'nün yürütücü kuruluş olarak bulunduğu üniversite-sanayi iş birliği projesi kapsamında iki ayrı renk ölçüm cihazı geliştirilerek üretildi.

Üretim aşamasında DPÜ FOTAM'ın laboratuvarının kullanıldığı proje, DPÜ FOTAM Müdürü ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Altuncu yürütücülüğünde, Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İsmet Çelik, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Doğan Aydın, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç Durak ve Araştırma Görevlisi Şerif Ali Sadık ile TÜBİTAK bursiyeri Cihat Akyol tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonucunda geliştirilen iki farklı tip cihazla Türkiye'ye bu alanda ulusal ölçekte ilk defa teknolojik bilgi birikimi kazandırıldığı ve geliştirilen ölçüm cihazlarının patentleşme sürecinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA