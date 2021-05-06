Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu
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Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu
Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2300 rakımlı Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2300 rakımlı Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor.

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen, bölgenin endemik türlerinden ters laleler (Fritillaria pinardii) zarafeti ve güzelliğiyle hayat bulduğu Murat Dağı'na ayrı bir renk katıyor.

Her yıl nisan ayının sonunda açan ters laleler yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süslüyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu çiçekler, yöre halkının da beğenisini topluyor.

Yöreye has çuha çiçeği ve orkide gibi yüzlerce çeşit bitkinin de yetiştiği dağ, zengin florasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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