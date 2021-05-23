Kütahya'da yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Hüseyin Özdoğan (42) idaresindeki 64 DK 235 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolu Yenikent beldesi yakınında yol kenarındaki bariyerleri aşarak istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Özdoğan'ın cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran