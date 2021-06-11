Kütahya'da yıldırım isabet eden 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 21 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 21 küçükbaş hayvan telef oldu.

Devekayası köyü yakınındaki ormanlık alanda yağmur nedeniyle bir ağacın altında toplanan Arif Turgut'a ait sürüde bulunan hayvanlara yıldırım isabet etti.

Telef olan 18 keçi ile 3 koyun, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kepçeyle açılan çukura gömüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın