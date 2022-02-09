KÜTAHYA'DA YERLİ AŞI YOĞUNLUĞU

KÜTAHYA (DHA) - YERLİ Covid-19 aşısı Turkovac, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Kentte iki günde 300 kişi aşı randevusu aldı. Mehmet Candan, 'İlk kez aşımı oluyorum. Kendi aşımız olduğu için bekledim dedi.

Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac dün itibarı ile 81 ilde uygulanmaya başlanmasının ardından Kütahya'da, aşı yaptırmak isteyen 300 kişi Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu aldı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı polikliniğine gelen vatandaşlar kayıt işlemlerinin ardından aşılarını yaptırdı.

İLK AŞISINI TURKOVAC OLDU

Aşı olmak için Turkovac'ın uygulanmaya başlamasını beklediğini söyleyen Mehmet Yıldız, 'İlk kez aşımı oluyorum. Aşımı vurulmamıştım. Kendi milli aşımız, herkese tavsiye ederim. Kendi aşımız olduğu için bekledim. Türk bilim adamlarımıza güveniyorum. Onların arkasındayız. Eğer Türk aşısı çıkmasaydı vurulmayacaktım dedi.

'TRABZONSPOR MAÇLARINA GİDEBİLMEK İÇİN AŞI OLDUM'

Trabzonspor maçlarına gidebilmek için aşı olduğunu söyleyen Ali Candan, 'Turkovac aşısına güvendim. Şu ana kadar hiç bir aşı olmadım. Bugün için randevumu aldım. Aşımı oldum. İlk aşım. Biraz da maça gidebilmek için gerekiyordu. Bu yıl Trabzonspor şampiyonluğa koşuyor. Biz de Trabzonspor taraftarı olarak yerimizi almak zorundayız. Aşımı da hemen oldum. İnşallah ikinci aşımdan sonra da şampiyonluk maçı için Trabzon'a gideceğiz ve stada gireceğiz. Alman ve Çin aşısıyla ilgili çekincelerim vardı ama aşı karşıtı değildim. Turkovac olunca kendimi aşımızı yaptırdım ifadelerini kullandı.

İlk aşısını Turkovac olan Mustafa Kocaadam ise, Yerli ve milli olduğu için tercih ettim. Diğer vatandaşlarımız da vakit kaybetmeden gelip aşılarını olsunlar diye konuştu.