Kütahya'da tehdit edildiğine yönelik sosyal medyada video paylaşan kadınla ilgili açıklama Açıklaması
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Kütahya'da tehdit edildiğine yönelik sosyal medyada video paylaşan kadınla ilgili açıklama Açıklaması

24.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:16
Kütahya'da tehdit edildiğine yönelik sosyal medyada video paylaşan kadınla ilgili açıklama Açıklaması

Kütahya'da bir kadının sosyal medyada paylaştığı videoda tehdit edilerek evinin basıldığı ve devletin kendisini koruyamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kütahya'da bir kadının sosyal medyada paylaştığı videoda tehdit edilerek evinin basıldığı ve devletin kendisini koruyamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kütahya Valiliği, N.A. tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, "Yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar" şeklindeki ifadeleri nedeniyle açıklama yaptı.

Taraflar arasında uzaklaştırma kararının verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"N.A. isimli şahıs, köpek kavgasını ayırmaya çalışan dayısının komşuları Ş.A. isimli kadın tarafından cep telefonuyla kayda alındığını fark etmesi üzerine aralarında çıkan sözlü münakaşanın büyümesiyle, durum N.A. tarafından kolluk birimlerine bildirilmiş ve her iki tarafın da müşteki şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında idari makamlarca karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı verilmiştir. Yaşanan münakaşada herhangi bir tehdit ve ev basma gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İki kadın arasında daha önceden de benzer karşılıklı suçlamaların olduğu, N.A'nın bahse konu uygulama üzerinden benzeri paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, konunun adli makamlar, kolluk birimleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birimlerince de yakından takip edildiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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