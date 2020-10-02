Kütahya'da tamirhanedeki kontrol kanalı ile kamyonet arasında sıkışan kişi öldü
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Kütahya'da tamirhanedeki kontrol kanalı ile kamyonet arasında sıkışan kişi öldü

02.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:46
Kütahya'da tamirhanedeki kontrol kanalı ile kamyonet arasında sıkışan kişi öldü

Kütahya'da tamirhanedeki kontrol kanalı ile kamyonet arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'da tamirhanedeki kontrol kanalı ile kamyonet arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yakup Kaya (34), kamyonetini balans ayarı için Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneye getirdi.

Kaya, aracının dingilini kontrol etmek amacıyla kanala girdiği sırada iş yerindeki çırak S.K (17), direksiyonu çevirmek için kamyoneti çalıştırdı.

Bu sırada vitesi takılı olan aracın hareket etmesi sonucu Kaya, kanal ile kamyonet arasında sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaya'nın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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