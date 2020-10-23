Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 32 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çay termosuyla sahte alkol sattığı öğrenildi. Bu olay, 72 kişinin öldüğü sahte içki faciasının vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.