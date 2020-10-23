Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş
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Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş

23.10.2020 22:25 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:32

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 32 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin çay termosuyla sahte alkol sattığı öğrenildi. Bu olay, 72 kişinin öldüğü sahte içki faciasının vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 32 litre sahte alkol ele geçirildi.

Tavşanlı ilçesinde ürettiği sahte içkileri sattığı tespit edilen şahıs İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Tavşanlı Merkez Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda 11 litre sahte rakı, 6 litre sahte votka, 15 litre etil alkol olmak üzere toplam 32 litre sahte alkol, 2 litre anason aroması, alkol yapımında kullanılan 2 adet huni, alkol satışında kullanılan 1 adet termos, 31 adet 1 litrelik boş etil alkol şişesi, bir adet 7.65.mm çapında tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 27 adet 7.65 mm. tabanca fişeği, bir adet pompalı av tüfeği, bir adet tek kırma av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş

Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

72 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

9 Ekim'den bugüne Türkiye'nin çeşitli kentlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi. 72 kişiden 30'u İzmir'deki hastanelerde tedavi görüyordu.

– İzmir: 30

– İstanbul: 10

– Aydın: 7

– Kırıkkale: 7

– Mersin: 6

– Kırklareli: 4

– Muğla: 3

– Zonguldak: 2

– Tekirdağ: 2

– Trabzon: 1

Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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