Kütahya'da o köy yine karantinaya alındı
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Kütahya'da o köy yine karantinaya alındı

Kütahya'da o köy yine karantinaya alındı Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyü Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kütahya'da o köy yine karantinaya alındı
16.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:39

Kütahya'da o köy yine karantinaya alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyü Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Hisarcık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında; Hasanlar köyü Korona virüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izalasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşım, yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00'den, 30 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00'e kadar 14 gün süreyle karantinaya uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

Kütahya'da o köy yine karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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