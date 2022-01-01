Kütahya'da madenciler yeni yıla yer altında çalışarak girdiler

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde maden işçileri yeni yılı, yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak karşıladı.

Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren İğdekuzu Maden İşletmesine ait kömür ocağına akşam saatlerinde giren işçiler, yılın son saatlerine kadar çalıştı.

Yerin 300 metre altında toplu halde yemek yiyen ve birbirlerinin yeni yılını kutlayan işçiler, 2022'in maden ocaklarında kazasız bir yıl olmasını diledi.

Maden işçilerinden Recep Cinkılıç, yeni yıla çalışarak girmekten mutlu olduğunu belirterek, "14 yıllık madenciyim. Yeni yıla yer altında giriyoruz. Ülkemizin kalkınması ayakta kalabilmesi için üretim yapmak zorundayız. Fedakarlık yapmak zorundayız. İşimizi severek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol Ardıç da yeni yıla madenci arkadaşlarıyla girdiği için mutlu olduğunu belirtti.

İbrahim Bal ise yeni yılın kazasız bir yıl olmasını diledi.