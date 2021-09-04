Kütahya'da kültür evi sevinci

Kütahya'da kültür evi sevinci Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından hizmete sunulan kültür evinde kütüphane, müzik alanı, satranç ve tavla sporlarının yanı sıra mahalleli için bir de mini bir kafeye buluyor Kütahya Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde hizmete sunulan 'Fatih...

Kütahya'da kültür evi sevinci

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından hizmete sunulan kültür evinde kütüphane, müzik alanı, satranç ve tavla sporlarının yanı sıra mahalleli için bir de mini bir kafeye buluyor

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde hizmete sunulan 'Fatih Mahallesi Kültür Evi' Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından açıldı

Kütahya Belediyesi tarafından mahallede ki sosyo kültürel etkinliklerin gerçeklesi için Fatih Mahallesi'nde hizmete sunulan 'Fatih Mahallesi Kültür Evi' Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından açıldı. Kütüphane, müzik alanı, satranç ve tavla sporlarının yanı sıra mahalleli için bir de mini bir kafeye sahip.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu, "Fatih Mahallesi kültür evinin diğer kültür evlerinden ayıran farkı olara diğerlerinde düğün, nişan vs etkinlikler olurken biz burada biraz canlılık olsun, sürekli bir hareketlilik olsun istedik. Oluşturduğumuz satranç köşesi, çocuklar için müzik kursları için müzik köşesi, tüm mahallelinin kullanımanı açık bir kütüphane kurduk, herkes için bir çay, kahve içme alanı oluşturduk. Fikir bizden ancak mahallemize böyle bir hizmeti sağladıkları için Belediye Başkanı Alim Işık'a mahallelim adına teşekkür ederim" dedi.

"Belediye ne yapıyor diyen gelip buralarda görsün" diyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Yazıyor, Ahmet ağanın kızı veya Ayşe teyzenin kızı belediye ne yapıyor. Belediyenin ne yaptığını gelin de buralarda görün ne yaptığını. Belediye 350 milyon lira borç ödedi 3 buçuk yılda. 350 milyon lira'yı yerin dibine gömdü asfaltları yeniledi, yağmur su hatlarını yeniledi, kanalizasyonları yeniledi, içme sularını yeniledi ve 100 milyona yakında bu tür işler yaptı. Sosyal kültürel evler yaptı, su depoları yaptı, itfaiye binasını yaptı, Kütahya Kalesini aydınlattı her mahallede ne yaptığımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Bizler şuanda 67 mahallemizde aynı anda çok faal hizmetler yapıyoruz. Dönemin sonunda her mahalleye ne yaptığımızı mahalleleri asacağız ve bu mahalle buradan buraya geldi bu hizmeti yaptık diyeceğiz. Yapılan hizmetlerden biriside bugün açılışını yaptığımız çok emek verdiğimiz kültür evi. Kültür evimizin Fatih Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu