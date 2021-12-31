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Kütahya'da kamplardaki Suriyeliler için yardım kampanyası başlatıldı

Kütahya'da kamplardaki Suriyeliler için yardım kampanyası başlatıldı
AA / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Suriye sınırındaki çadır kamplarda yaşayan Suriyeliler için yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

KÜTAHYA (AA) - İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Suriye sınırındaki çadır kamplarda yaşayan Suriyeliler için yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Yenipazar, dernek binasında yaptığı açıklamada, "Kış kapıda, yalnız bırakma" sloganıyla başlattıkları kampanya ile kış şartlarında yaşamlarını sürdüren Suriyelilere yardımcı olmaya çalışacaklarını söyledi.

Dünyanın ve insanlığın zor zamanlardan geçtiğini ve bu zorlu süreçte de dernek olarak iyilik faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Yenipazar, şöyle konuştu:

"Kampanyamız kapsamında bölgeye giderek durum tespiti yapacağız. Suriye sınırında yaşayanların bir insanın yaşaması için akla gelecek her şeye ihtiyacı var. O bölgedeki kardeşlerimiz çevreden ulaştırılan yardımlarla hayatlarını sürdürebiliyorlar. Biz o kardeşlerimizin ihtiyaçlarını hatırlatmak ve oraya destek sağlanması bilinciyle hareket ediyoruz."

Yenipazar, tüm herkesi düzenledikleri kampanyaya destek vermeye beklediklerini sözlerine ekledi.

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AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri

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