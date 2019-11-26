Kütahya'da İl Özel İdaresi 2019 yılı bütçesi 155 milyon lira

26.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:18

Kütahya İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesinin 155 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.



İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, 2020 yılı bütçesinin yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinin oy birliğiyle 155 milyon olarak belirlendiğini söyledi.



Bütçeyi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 artışla belirlediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir önceki yılda yaşadığımız sıkıntılara rağmen hizmet ve hizmet büyüklüğü anlamında geri kalmadık. Önümüzdeki yıl da aynı hız ve heyecanla çalışacağız. İlimizin en uç noktasına hizmet götüren bir kurumuz. Bu anlamda halkımızın büyük takdir ve duasını alıyoruz, bu çok önemli bizim için. Biz burada çalışmaları yaparken Kütahya perspektifinden bakıyoruz. Kesinlikle bölgecilik yapmıyoruz. Bu yaptığımız çalışmaları halkımız kendi ölçeğinde değerlendiriyor ve bizlere bir karne veriyor."

İl Genel Meclisinin bütçe görüşmelerini takip eden Kütahya Valisi Ömer Toraman da alınan kararların oy birliği ile alınması, müzakerelerin layıkıyla, yeterince yapılıp nihayetinde ortak bir karara, ortak bir fikre varmasının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Bütçenin en önemli gider kalemini eğitim harcamalarının oluşturduğunu aktaran Toraman, "Özel İdare bütçesinin rakamları biraz mütevazidir ama elde ettiği netice, sonuç çok daha anlamlıdır, çok daha kıymetlidir. İnşallah 2020 yılında da aynı çalışma ve disiplini içerisinde, vatandaşımıza yakın olarak, onların yanında olarak ve bu konuda bizlere çok önemli bir aracılık fonksiyonunu yerine getiren meclis üyelerimizle beraber hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA