Kütahya'da "hastanelere randevusuz gitmeyin" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'da "hastanelere randevusuz gitmeyin" uyarısı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, normalleşme süreciyle hastanedeki yoğunluğun yeniden artmaya başladığını, vatandaşların randevusuz hastaneye gelmemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Kütahya'da
06.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:36

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, normalleşme süreciyle hastanedeki yoğunluğun yeniden artmaya başladığını, vatandaşların randevusuz hastaneye gelmemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Özatik, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin acil ve randevulu olan hastalara hizmet verdiğini söyledi.

Başhekim Özatik, şunları kaydetti:

"1 Haziran itibariyle alınan yeni kararlar gereğince pek çok alanda serbestleşme meydana geldi. Dolayısıyla hastanemizde bazı alanlarda pandemi sürecinde uyguladığımız kısıtlamalarda da gevşeme oldu. Ancak henüz pandemi öncesinde yaptığımız hizmet sayısına ulaşmamız mümkün değildir. Sosyal mesafemizi koruyarak sağlık hizmeti sunabilmemiz için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu sistemi üzerinden alınacak randevu ile müracaat eden hastalarımıza hizmet etmemiz gerekiyor. Bu nedenle lütfen hastaneye gelmeden önce randevunuzu alınız."

Vatandaşların randevularına en az 10 dakika önce gelmeleri gerektiğine de hatırlatan Özatik, "Daha erken ya da daha geç gelmeniz buradaki yoğunluğu artıracaktır. Polikliniklerdeki yığılma sonucunda sosyal mesafemizi korumamız mümkün olmayacaktır." dedi.

Özatik, hastanenin acil servisinin acil hastalar için 24 saat hizmet vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Haber
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Hasan Polatkan
Magazin Ece Erken Hande Erçel Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Malatya
Şu an buradasınız: Kütahya'da "hastanelere randevusuz gitmeyin" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 16:36:02. #1.14#
title