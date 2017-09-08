Kütahya'da Hasan Şimşek davasına devam edildi



KÜTAHYA - Kütahya'da yaklaşık 7 yıl önce Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Yerleşkesinde karşıt görüşlü 2 grup arasında çıkan kavgada 21 yaşındaki öğrenci Hasan Şimşek'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı davanın duruşması devam edildi.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Tuğrul, Şimşek'in yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti savcının mütalaasının ardından eksik evrakın giderilmesi için duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi Hukuk Danışmanı Avuukat Hasan Doğru, DPÜ Kütahya Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hasan Şimşek'in, 9 Kasım 2010 tarihinde bıçaklanarak öldürüldüğünü hatırlatarak, sanıkların en yüksek cezayı almaları için davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Adalet arayışı için davayı üslendiklerini belirten Doğru, "Ülkü Ocakları Genel Merkezi olarak ülkücü şehidimiz Hasan Şimşek'in davasını üstlenmek ve ülkücü camianın arkadaşımızın adalet arayışına sahip çıktığını göstermek için burada bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki duruşma karar duruşması olacak. 9 Kasım 2010' da maalesef PKK terör örgütü yandaşlarının ve terör örgütü üyelerinin bıçaklı saldırısı neticesinde Hasan Şimşek kardeşimiz vefat etmiştir" diye konuştu.

Adaletin tecelli edileceğine inandıklarını ifade eden Doğru, "Savcının mahkemeye takdim ettiği mütalaaya göre, cinayeti işleyen kişi terör örgütü üyesi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, terör örgütü üyeliğinden cezalandırılması talep ediliyor. Bununla birlikte sanıkla birlikte hareket eden şüphelilerin de cezalandırılması da talep edilmekte. Umuyoruz ki, bundan sonraki duruşmada mahkeme kararını verecektir. Bu kararda sanığın cinayetten ve terör örgütüne üye olmaktan Türk Ceza Kanunu'ndaki en yüksek ceza olan ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını, diğerlerinin de terör örgütüne üye olmak suçlarından ceza almalarını temenni ediyoruz. Biran evvel adaletin tecelli etmesini ve şehidimizin ailesinin yüreğinin soğumasını istiyoruz" diye konuştu.