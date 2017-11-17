Kütahya'da Fırıncılara Hijyen Eğitimi

Kütahya Gıda Tarım ve Hayvanlık İl Müdürlüğü, Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile ortaklaşa hijyen eğitimi düzenledi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hazırlanarak yürürlüğe giren ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği gereğince, Kütahya'da ekmek üretim satış ve dağıtımında çalışan personele hijyen eğitimi düzenledi.



Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda ilki 2012 yılında gerçekleştirilen hijyen eğitimine Kütahya'da ekmek üretiminde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 250 personel katıldı.



Eğitiminde, Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli tarafından katılımcılara; hijyen ve sanitasyonla ilgili temel tanımlar, gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel, işyeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, fırınlarda HACCP ve iyi hijyen uygulamaları, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek ve ekmek çeşitleri hakkında bilgiler verildi.



Gıda İşletmelerinde hijyenin halk sağlığı açısından önemli bir konu olduğunu ifade eden İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Ahmet Ataman, tüm gıda işletmelerinin üretim ve satış aşamalarında hijyen kurallarına azami dikkat göstermeleri gerektiğini ve İl Müdürlüğümüzce de gıda denetimlerinin artarak devam edeceğini belirtti.



Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara beş yıl geçerli Hijyen Eğitim Belgesi verileceğini belirten İl Müdür Yardımcısı Ataman, Hijyen Eğitim Belgesi olmayan personel çalıştıran işletmelere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre belgesiz çalıştırılan her personel için cezai işlem uygulanacağını söyledi. (EFE) - KÜTAHYA