Kütahya'da doğal gazlı ilk mahalle fırını
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Kütahya'da doğal gazlı ilk mahalle fırını

26.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:07
Kütahya'da doğal gazlı ilk mahalle fırını

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın projeleri arasında yer alan doğal gazlı ekmek fırınlarının ilki bugün Gaybiefendi Mahallesi'nde açıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın projeleri arasında yer alan doğal gazlı ekmek fırınlarının ilki bugün Gaybiefendi Mahallesi'nde açıldı. Açılışı yapılan doğal gazlı fırına tepsiyi Başkan Işık sürdü.

2020 yılında 3 ayrı mahallede yapımı tamamlanan ve çevreci olma özelliği ile öne çıkan doğal gazlı mahalle fırınlarının ilki Gaybiefendi Mahallesi'nde açıldı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ömer Köse ile birlikte, Gaybiefendi Mahallesi Muhtarı Seydi Ahmet Özsankur, mahalle sakinlerinin yer aldığı açılışta konuşan Başkan Işık, beş yıllık görev süresi içinde Kütahya'yı tercih edilen iller içerisinde yer almasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Işık, "Bugün hayırlı iş bir iş için birlikteyiz. Kütahya Merkezde ve ilimizde ilk kez uygulamaya geçirdiğimiz doğal gazlı ekmek fırının açılışı için bir aradayız. Bugüne kadar mahalle fırınlarımız mahalle sakinlerinin getirdiği yakacaklarla çalışıyordu. Yaşanabilir bir Kütahya için söz vermiştik. Şehrimizi bu beş yıllık görev süremiz içinde Türkiye'nin hem yatırımcılar hem de yaşayanlar açısından tercih edilen ilk beş il arasına sokmayı hedefledik.Bu kapsamda yaptığımız projelerden birisi de mahalle fırınlarımızın yenilerinin artık doğalgazlı olmasıydı" dedi.

2020 yılı içinde 3 doğal gazlı fırının 3 farklı mahalleye yapıldığını belirten Başkan Işık "Bu proje kapsamında 2020 yılında Gaybiefendi Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi olmak üzere 3 adet fırınımızı doğalgazlı olacak şekilde inşa ettik. 3 fırınımızda bitti. Bugün ilk fırınımız olan Gaybiefendi Mahalle fırınımızı açıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Fırının yapımında emeği geçen yüklenici firmamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarımıza yakından takip ettiği ve bu hizmeti mahalleye kazandırdığı için kendisine ve çalışma heyetine teşekkür ediyorum. Şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına güzel hizmetlerimiz devam edecek. Belediye çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya'da doğal gazlı ilk mahalle fırını
Kütahya'da doğal gazlı ilk mahalle fırını
Kütahya'da doğal gazlı ilk mahalle fırını
Kütahya'da doğal gazlı ilk mahalle fırını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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