Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Örenköy yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına müdahale için bölgeye arazözlü ekipler sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alındığını söyledi.

Yoğun rüzgar nedeniyle yangının güçlükle kontrol altına alındığını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Yangın ihbarının hemen ardından bölgeye çevre ilçelerimizdeki ekiplerimizi sevk ettik. Yangına müdahale eden ekiplerimizin yanı sıra çok sayıda vatandaşımız yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgar etkili olmasına rağmen ekiplerimiz yangının yayılmasının önüne geçti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektarlık çamlık ve meşelik alan zarar gördü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin