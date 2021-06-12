Kütahya'da cadde ve sokaklar yenileniyor
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Kütahya'da cadde ve sokaklar yenileniyor

Kütahya'da cadde ve sokaklar yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağır geçen kış mevsiminin ardından asfalt kaplaması bozulan ve yıpranan cadde ve sokaklarda asfalt kaplama işlemleri devam ediyor.

Ağır geçen kış mevsiminin ardından asfalt kaplaması bozulan ve yıpranan cadde ve sokaklarda asfalt kaplama işlemleri devam ediyor. Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nin sınır caddesi olan Gazi Hüseyin Paşa Caddesi'nde asfalt kaplama işlemi başlatıldı.

Kış şartlarının ağır geçtiği şehrimizde asfalt kaplaması bozulan cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı çalışma, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, planlanan program dahilinde yapılıyor. Ekipler son olarak Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinin sınır caddesi olan Gazi Hüseyin Paşa Caddesi'nde asfalt kaplama işlemi cadde boyunca devam ediyor. Ön hazırlığı biten cadde de ekipler, vatandaşların daha konforlu seyahat edebilecekleri asfalt kaplama çalışmasını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorlar.

Yapılan çalışmalarla kış aylarında bozulan tüm cadde ve sokakların bakım, onarım ve asfalt kaplama işlemleri planlanan program dahilinde gerçekleştirilecek. - KÜTAHYA

Kütahya'da cadde ve sokaklar yenileniyor
Kütahya'da cadde ve sokaklar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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