Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Alibey Aydın - Haberler | Güncel
Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derbent köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derbent köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köyde pozitif vakaların artış eğiliminde olduğu bildirildi.

Vaka artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Son günlerde Derbent köyünde vatandaşların taziye ve başka nedenlerle bir araya gelerek, sosyal izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri ve vaka artışlarına neden oldukları tespit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.

Öte yandan, karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrol noktası oluşturduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

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