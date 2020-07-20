Kütahya'da bir işletmeye elektrik verilmediği iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'da bir işletmeye elektrik verilmediği iddiası

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., (OEDAŞ) Kütahya'da bir girişimcinin 'işletmesine elektrik verilemediği' yönündeki iddialara cevap verdi.

Kütahya'da bir işletmeye elektrik verilmediği iddiası
20.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:50

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., (OEDAŞ) Kütahya'da bir girişimcinin 'işletmesine elektrik verilemediği' yönündeki iddialara cevap verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu işletmenin elektrik alabilmesi için ilgili mevzuata uygun olarak abonelik başvurusu yapması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bilindiği gibi, 11 Temmuz Cumartesi günü '300 kişiye iş imkanı sağlıyor ama yine elektrik alamıyor' başlığı ile haber yayınlanmıştır. Kütahya'nın Kızılçukur Köyü'nde işletmesi bulunan Mehmet Yılmaz adına mevzuat hükümlerine uygun bir başvuru bulunmamaktadır. 2019 yılında yapılan yatırım çalışmasında Kızılçukur köyünün artan enerji talebini karşılamak için mevcut trafo gücü 50 kVA'dan 100 kVA'ya çıkarılmış olup Kızılçukur köyümüzün AG şebekesi yenilenmiştir.Mehmet Yılmaz'ın söz konusu işletmesinde enerji kullanabilmesi için; 'Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'ne uygun şekilde başvuru yapması gerekmektedir. Belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunulması ve gerekli koşulların sağlanması halinde Mehmet Yıldızı'ın iş yerinde enerji kullanma talebi yerine getirilebilecektir" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı Ekonomi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok Güncel
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın Güncel
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda...
Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik etti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Zeydan Karalar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Hande Yener Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Selçuk İnan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Jandarma Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: Kütahya'da bir işletmeye elektrik verilmediği iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 12:22:05. #1.14#
title