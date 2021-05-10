Atölyeye dönüştürülen kurs binaları çinici kadınların ekmek teknesi oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde belediye tarafından açılan kurslarda çini sanatını öğrenen kadınlar, üretimleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde belediye tarafından açılan kurslarda çini sanatını öğrenen kadınlar, üretimleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Geçen yıl Tunçbilek Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde 5 mahallede açılan çini kursları atölyeye dönüştürüldü.

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, AA muhabirine, belediye olarak kadınlara istihdam sağlanması için çeşitli alanlarda meslek kursları açtıklarını söyledi.

Çini kursuna kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Düzgün, şöyle konuştu:

"Seçimlerden önce mahallelerimizde yaptığımız çalışmalarda özellikle kadınlarımız ve genç kızlarımız, iş imkanı sağlanmasını talep ettiler. Her mahallemizde taleplerine göre çalışma başlattık. 5 mahallemizin kadınları, Kütahya'mızın dünyaya açılmış çinicilik alanıyla ilgili projeyi tercih ettiler. Kurslarda başarılı sonuçlara ulaştık. Daha sonra kursları atölyelere dönüştürerek çini üretimine başladık. Masraflar çıkarıldıktan sonra başta belediyemizin hediye olarak dışarıdan satın aldığı çini tabaklar temin ediliyor. Üretilen eserlere şirketlerden ve internetten de talepler geliyor."

Düzgün, atölyelerde 26 kadının birbirinden güzel çini eserler ürettiğini, çalışan sayısını 60'a çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğreticisi Emine Özdemir de beldedeki kadınların ellerinin yatkın olmasından dolayı çini sanatını çok çabuk öğrendiklerini anlattı.

Atölyede çini eserler üreten Bilge Akçakaya ise meslek öğrenip ev ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın