Atölyeye dönüştürülen kurs binaları çinici kadınların ekmek teknesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atölyeye dönüştürülen kurs binaları çinici kadınların ekmek teknesi oldu

Anadolu Ajansı / Alibey Aydın - Haberler | Kültür Sanat

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde belediye tarafından açılan kurslarda çini sanatını öğrenen kadınlar, üretimleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde belediye tarafından açılan kurslarda çini sanatını öğrenen kadınlar, üretimleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Geçen yıl Tunçbilek Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde 5 mahallede açılan çini kursları atölyeye dönüştürüldü.

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, AA muhabirine, belediye olarak kadınlara istihdam sağlanması için çeşitli alanlarda meslek kursları açtıklarını söyledi.

Çini kursuna kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Düzgün, şöyle konuştu:

"Seçimlerden önce mahallelerimizde yaptığımız çalışmalarda özellikle kadınlarımız ve genç kızlarımız, iş imkanı sağlanmasını talep ettiler. Her mahallemizde taleplerine göre çalışma başlattık. 5 mahallemizin kadınları, Kütahya'mızın dünyaya açılmış çinicilik alanıyla ilgili projeyi tercih ettiler. Kurslarda başarılı sonuçlara ulaştık. Daha sonra kursları atölyelere dönüştürerek çini üretimine başladık. Masraflar çıkarıldıktan sonra başta belediyemizin hediye olarak dışarıdan satın aldığı çini tabaklar temin ediliyor. Üretilen eserlere şirketlerden ve internetten de talepler geliyor."

Düzgün, atölyelerde 26 kadının birbirinden güzel çini eserler ürettiğini, çalışan sayısını 60'a çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğreticisi Emine Özdemir de beldedeki kadınların ellerinin yatkın olmasından dolayı çini sanatını çok çabuk öğrendiklerini anlattı.

Atölyede çini eserler üreten Bilge Akçakaya ise meslek öğrenip ev ekonomisine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Atölyeye dönüştürülen kurs binaları çinici kadınların ekmek teknesi oldu
Atölyeye dönüştürülen kurs binaları çinici kadınların ekmek teknesi oldu
Atölyeye dönüştürülen kurs binaları çinici kadınların ekmek teknesi oldu
Atölyeye dönüştürülen kurs binaları çinici kadınların ekmek teknesi oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atölyeye dönüştürülen kurs binaları çinici kadınların ekmek teknesi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:47:45. #1.15#

title