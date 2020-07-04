Kütahya'da arkadaşlarıyla ava giden kişi silahla vurularak öldü Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arkadaşlarıyla domuz avına giden kişi, silahla vurularak öldü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arkadaşlarıyla domuz avına giden kişi, silahla vurularak öldü.

İddiaya göre, Karaağıl köyünde yaşayan Mehmet Ali Ceylan (49), bahçelerdeki ürünlere zarar veren domuzları avlamak için arkadaşlarıyla Yılanlı Çağıl Deresi mevkisine gitti.

Ceylan ve arkadaşları ayrılarak domuz sürüsünün peşine düştü.

Bir süre sonra Ceylan'ı yerde hareketsiz gören arkadaşları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceylan'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceylan'ın, beraber ava gittiği 4 arkadaşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ş. ve Bünyamin K. hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler A.O.Ş. ve F.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan avda kullanılan tüfekler balistik incelemeye gönderildi.

Kaynak: AA