Kütahya'da ağır psikiyatrik vakalar düzenli takip edilecek

Kütahya'da, özellikle şizofreni gibi ağır ruhsal rahatsızlığı bulunan hastaların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, toplum içindeki yaşam becerilerinin artırılması için Kütahya Valiliği koordinesinde yeni bir çalışma başlatıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, özellikle şizofreni gibi ağır ruhsal rahatsızlığı bulunan hastaların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, toplum içindeki yaşam becerilerinin artırılması için Kütahya Valiliği koordinesinde yeni bir çalışma başlatıldı.

Valilik koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde il genelinde takibi yapılması planlanan psikiyatrik vakaların sayısı ve hasta profilleri çıkarıldı. Çalışmada gelinen aşama, vakalar ve yol haritası, Vali Ali Çelik'in başkanlığında gözden geçirilerek öneriler istişare edildi.

Kurulan sistemle birlikte il genelinde vaka dağılımının belirlendiğini belirten Vali Ali Çelik; Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından takibi yapılan, TRSM'ye kaydı olmayan ancak tedavilerine düzenli şekilde devam eden, tedavi amaçlı takibi yapılması gereken, ulaşılamayan ve bilgi vermek istemeyen vakaların kayıt altına alındığını söyledi.

Vali Çelik; psikiyatrist, psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların ağır ruhsal rahatsızlığı bulunan vakalarla ve aileleriyle bire bir iletişime geçtiğini, ulaşılamayan vakalarla ilgili ise muhtarlarla görüşüldüğünü kaydetti.

İlgili uzmanların hasta profillerini detaylıca çalışacağını dile getiren Vali Çelik, vaka verileriyle ilgili sağlıklı, düzenli ve kontrol edilebilir bir sistem oluşturulduğunu kaydetti. Vali Çelik; vakaların ve ailelerinin ihtiyaçları, ilaçların kullanımı, tedavinin düzenli takibinin yapılacağı çalışma kapsamında hastaların yaşadıkları yerlerin de incelenerek eksiklerinin giderileceğini belirtti. - KÜTAHYA

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