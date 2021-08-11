KÜTAHYA'DA 8 GÖLETE 80 BİN YAVRU SAZAN

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 8 gölete 80 bin yavru sazan bırakıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 8 gölete 80 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Tavşanlı ilçesindeki Şenlik, Kayı, Kuruçay, Karacakaş, Ayvalı, Köprücek, Uluçam ve Doğanlar göletlerine 80 bin yavru sazan salındı. Karacakaş Göleti kenarındaki balık salım törenine; Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ile çok sayıda kişi katıldı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Güler, göletlerin korunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Balıkçılarımız için de önemli bir kazanım olan bu göletlerin koruyup kollanması da çok önemli. Çevre konusuna değinecek olursak ormanlık alanlarımızın günlerdir yanıyor olması içimizi acıtıyor. Kütahya Valiliği'mizin almış olduğu karar doğrultusunda eylül ayının sonuna kadar ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakılmayacağını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hep birlikte bu konuda duyarlı olalım" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Parlak ise amaçlarının, su kaynaklarındaki balık popülasyonunun korunması olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı