Kütahya Çinisi Unesco'da Tanıtıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) Kütahya çinisi ile ilgili konferans düzenlendi.



Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in ev sahipliğinde yapılan etkinliğe Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Londra Üniversitesinden Prof. Dr. John Carswell, Mimar Sinan Üniversitesinden Prof. Dr. Sitare Turan Bakır ve ÇEKÜL Vakfı Genel Direktörü Yeşim Dizdaroğlu konuşmacı olarak katıldı.



Kütahya çiniciliğinin tanıtıldığı video gösteriminin ardından konuşan Belediye Başkanı Saraçoğlu, Kütahya'nın her yönüyle bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti.



Kütahya'nın yüz yıllardır geçim kaynağının el sanatları olduğunu anlatan Saraçoğlu, her beş aileden birinin geçimini doğrudan el sanatlarından veya el sanatıyla ilişkili diğer sektörlerden sağladığına işaret etti.



Çini yapım sanatının geçen yıl UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edildiğini anımsatan Saraçoğlu, şehirde 400'ün üzerinde sanat ve zanaat atölyesinde 4 binden fazla sanatçı ve zanaatkarın çalıştığını bildirdi.



Saraçoğlu, "Çinicilik sanatı nesilden nesile aktarılarak özünü korumayı başarmıştır. Çinicilik, klasik çıraklık anlayışının dışında üniversitelerde, liselerde, eğitim merkezlerinde profesyonel olarak öğretilen sanat dalı haline gelmiştir." dedi.



Çalışmalarıyla çini sanatının nesilden nesile aktarılmasını amaç edindiklerini ifade eden Saraçoğlu, bu sanatın icrasının ayrıca fiziksel ve psikolojik bazı hastalıkların tedavisinde ve rehabilitasyon süreçlerinde kullanıldığını söyledi.



Saraçoğlu, çinicilikle uğraşmanın mahkumlar ve sığınmacılar gibi dezavantajlı gruplar için sosyal entegrasyonun sağlanmasında da avantajlar sağladığını kaydetti.



Konferansta Prof. Dr. John Carswell, Mimar Sinan Üniversitesinden Prof. Dr. Sitare Turan Bakır ve ÇEKÜL Vakfı Genel Direktörü Yeşim Dizdaroğlu da sanatın tarihi geçmişi, evrimi ve korunması çalışmaları konusundaki bilgilerini dinleyicilerle paylaştı.



Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır'ın da katıldığı konferansın sonunda Bangladeş ve Sırbistan büyükelçileri de Kütahya ve çinicilik hakkındaki anılarını anlattı.