Kütahya Belediyesi'nden görme engellilere beyaz baston

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle görme engelli derneklerini ziyaret etti. Ziyarette proje kapsamında 100 beyaz baston dernek yöneticilerine teslim edildi.

Altı Nokta Körler Derneği ve Beyaz Ay Derneğini ziyaret eden Başkan Işık, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmasıyla hayata geçen proje kapsamında Kütahya'da bulunan 3 dernek başkanına 100 beyaz bastonu teslim ettiklerini ifade etti.

Başkan Işık, "Kendilerine en güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Bu ortak projelerimiz değişik sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte devam edecek. Bugün Beyaz ve Altı Nokta Körler Derneğini ziyaret ettik. Bu projenin yürütücüsü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Halil Bilgiç, "Belediye Başkanımız bizleri ve diğer dernekleri ziyaret edip, günün önemini belirten beyaz baston hediye ederek hem gönlümüzü kazanmış hem de bizleri onore etmiştir. Bu nazik ziyaret için derneğim ve üyelerim adına teşekkür ediyorum. Belediyemizde sürekli irtibat halinde olduğumuz Keziban hanıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, Başkan Alim Işık'a derneklerine verdiği destek sebebiyle teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretlerde Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak yer aldı. - KÜTAHYA