Kütahya Altıntaş depreminin ardından

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen, kentte de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen, kentte de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zeybek, Başkan Teke'yi telefon ile arayarak, depremin bölge için her zaman risk olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar gibi Kütahya'nın da deprem açısından riskli bölgeler olduğunu belirten Zeybek, şunları dile getirdi:

"Bizler 1. derece deprem bölgesinde ikamet eden bir iliz. Bir kez daha deprem gerçeği şunu gösterdi ki yapılacak olan binaların depreme dayanıklılığı daha da önem kazanıyor. Bizler 'birinci derecede deprem bölgesinde yaşıyoruz' dediğimiz zaman birileri kentsel dönüşüm hadisesinde 'yok efendim depremle bizi korkutuyor musun?' diyorlardı. Tabii depremin ne zaman geleceğini, hangi şiddetle geleceğini hiçbirimizin kestirmesi mümkün değil ama biz insan olarak tedbirimizi almakla mükellefiz. Rabbim ülkemizi, şehrimizi ve bölgemizi her türlü depremden afetten muhafaza eylesin."

Altıntaş Belediye Başkanı Teke ise Başkan Zeybek'in duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer