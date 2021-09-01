Kütahya Altıntaş depreminin ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya Altıntaş depreminin ardından

Kütahya Altıntaş depreminin ardından
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen, kentte de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen, kentte de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zeybek, Başkan Teke'yi telefon ile arayarak, depremin bölge için her zaman risk olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar gibi Kütahya'nın da deprem açısından riskli bölgeler olduğunu belirten Zeybek, şunları dile getirdi:

"Bizler 1. derece deprem bölgesinde ikamet eden bir iliz. Bir kez daha deprem gerçeği şunu gösterdi ki yapılacak olan binaların depreme dayanıklılığı daha da önem kazanıyor. Bizler 'birinci derecede deprem bölgesinde yaşıyoruz' dediğimiz zaman birileri kentsel dönüşüm hadisesinde 'yok efendim depremle bizi korkutuyor musun?' diyorlardı. Tabii depremin ne zaman geleceğini, hangi şiddetle geleceğini hiçbirimizin kestirmesi mümkün değil ama biz insan olarak tedbirimizi almakla mükellefiz. Rabbim ülkemizi, şehrimizi ve bölgemizi her türlü depremden afetten muhafaza eylesin."

Altıntaş Belediye Başkanı Teke ise Başkan Zeybek'in duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Demet Akalın Derya Baykal Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Ünal Karaman Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kütahya Altıntaş depreminin ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:08:37. #1.15#

title