Kütahya Ak Parti, Gündemi Değerlendirdi

AK Parti Kütahya İl Başkanı ve Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, 24 Haziran seçimlerinin ardından Parti binasında bir araya gelerek 'başlangıç' olarak değerlendirdikleri basın toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler değerlendirmelerde bulundu.

Bundan sonraki süreçte de bu tür toplantıların devam edeceğini belirten Çetinbaş, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızın neticesi itibariyle hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Son dört yıl siyasi faaliyetler, siyasi gelişimler, hep birlikte yaşadıklarımızla ondan önceki aynı periyotlara rastlayan dönemlerle alakalı çok daha yoğun geçti. 24 Haziran milletvekili genel seçimlerinden bu güne yaklaşık iki aylık bir süre geçti. Ben bugün bir başlangıç toplantısı olmasını düşünüyorum. Belirli periyotlarda milletvekillerimizle veya teşkilatımızla veya yerel yöneticilerimizle basınımızla istişare etmek, onların kamuoyunun veya kendilerinin merak edip öğrenmek istedikleri konuları karşılıklı olarak münazara etmek, bildiklerimizi onlara cevaplamak üzere basın toplantısı formatına geçeceğiz. Bu ilki olmuş oluyor. İki aylık bu dönemde kısaca şunları söyleyebilirim; Hükümetimizin kurulması esnasında ve kurulduktan sonra Kütahya milletvekillerimizin, gerek AK Parti Genel Merkezimizde gerekse meclis içerisinde almış olduğu görevler teşkilatımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sizlerin de yakinen takip ettiği gibi Milletvekilimiz Sayın İshak Gazel Meclis Başkanlığı Katip üyeliğine, Milletvekilimiz Sayın Ceyda Çetin erenler 15 gün kadar önce gerçekleşen Kadın Kolları Genel Kongresi'nde Kadın Kolları MKYK üyeliğine, en son kongre sürecimizi taçlandırdığımız büyük kongremiz sonrasında ise Milletvekilimiz Sayın Ahmet Tan Ana Kademe Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Komisyon üyeliklerine ayrıca bakmak lazım ama bütün milletvekillerimizin almış oldukları bu görev başka şahsımı, teşkilatımı ziyadesiyle memnun etmiştir. İki aylık süreçte milletvekillerimizin gerek genel politikalarla gerekse birbirleriyle olan hukukları ve uyumları yine teşkilatımızı ziyadesiyle memnun etmiş, Cenab-ı Allah bunu bozmasın. Çünkü bizler her bir meseleye ayrı ayrı ilgilensek bile birbirimizle istişare ederek neticelendiriyoruz. Bu da her birimizin konuyla alakalı elde edeceğimiz etkiyi çarpı iki çarpı dörtle taçlandırmış oluyor. Bunlar bu dönemde şehrimiz adına yapılacak faaliyetlerde başarıyla ulaşacağımızın habercisidir" dedi. (EFE) - KÜTAHYA