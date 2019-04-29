Gaziantep'in Araban ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Araban Şeyh Mehmet Besime Öztürk Anadolu İmam Hatip Lisesince hazırlanan program, Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonunda düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, tarih öğretmeni Büşra Demir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. 12. sınıf öğrencilerinden görme engelli Ahmet Öndoğan, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

Kut'ül Amare Zaferi ile ilgili slayt ve video gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Zaferin kahramanı Halil Paşa'nın Kut'ül Amare Zaferi'nden sonra askerlerine hitaben yaptığı konuşma okundu.

Programa Kaymakam Emin Bağlı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Doğruyol, İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA