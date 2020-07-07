Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
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Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi

Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Ebru Polat, teknede bikinili pozunu paylaşarak fit vücudunun sırrını açıkladı. Polat, kusursuz fiziğini kahvaltıda salça yemeye borçlu olduğunu söyledi.

07.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:29

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ve iş kadını Ebru Polat, zayıf kalmanın formülünü verdi.

KAHVALTIDA SALÇA YİYOR

Şimdilerde ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, vaktinin büyük bir kısmını teknede geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde teknede dans ettiği anları paylaşan şarkıcı, bu sefer de siyah bikinili pozunu paylaştı. Karantina sürecinde dahi formuna dikkat çeken Polat, zayıf kalmasını kahvaltıda yediği salçaya borçlu olduğunu söyledi. Genç şarkıcının bikinili pozuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi

CÜRETKAR DANS VİDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

Yakın bir zaman önce kendi kozmetik markasını çıkardığı için yoğun iş temposunda çalışan Ebru Polat, normalleşme sürecinin başlamasıyla ailesiyle tatil sezonunu açtı. Cüretkar paylaşımlarıyla her fırsatta adından söz ettiren şarkıcı, geçtiğimiz günlerde İsmail YK'nın Bomba Bomba şarkısında bikinisiyle dans etmişti.

Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
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